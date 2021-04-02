В Южной Корее подсмотрели за следующим поколением Kia Sportage

Следующее поколение Kia Sportage 2022 года сняли вблизи в Южной Корее. Автомобиль сильно отличается от текущей модели.

Прототип окутанный толстой черной облицовкой корпуса, скрывает многие детали дизайна. Однако кое-что во внешности внедорожника удалось раскрыть. В частности, здесь можно увидеть светодиодные задние фонари, которые своим дизайном отличаются от всех других Kia. Об этом сообщает Carscoops со ссылкой на YouTube-канал 무한 질주 TV (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Подобно прототипам, которые были замечены ранее, этот также имеет уникальный набор колес с блестящими черными и хромированными спицами. Известно, что передняя часть нового Sportage будет поражать смелым дизайном фар с угловыми светодиодными дневными ходовыми огнями. Решетка также увеличится в размере, охватывая большую часть передней панели. Она будет похожа на решетку нового китайского Sportage Ace.

Также ожидается, что Kia внесет комплексные изменения в интерьер нового Sportage, включая установление увеличенного информационно-развлекательного экрана и нового руля. Внедорожник может получить новую платформу Nvidia Drive, которая включает аудиовизуальные навигационные и коммуникационные службы с искусственным интеллектом.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Kia представила электрический кроссовер EV6, который стал первым автомобилем бренда, построенным на полностью электрической платформе E-GMP. Его батарею от 10 до 80% можно зарядить за 18 минут