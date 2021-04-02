В Південній Кореї підглянули за наступним поколінням Kia Sportage

Наступне покоління Kia Sportage 2022 року зняли зблизька в Південній Кореї. Автомобіль сильно відрізняється від поточної моделі.

Прототип огорнутий товстим чорним облицюванням корпусу, що приховує багато деталей дизайну. Однак дещо у зовнішності позашляховика вдалося розкрити. Зокрема, тут можна побачити світлодіодні задні ліхтарі, які своїм дизайном відрізняються від всіх інших Kia. Про це повідомляє Carscoops з посиланням на YouTube-канал무한질주TV (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Подібно до прототипів, які були помічені раніше, цей також має унікальний набір коліс з блискучими чорними та хромованими спицями. Відомо, що передня частина нового Sportage буде вражати сміливим дизайном фар з кутовими світлодіодними денними ходовими вогнями. Решітка також збільшиться в розмірі, охоплюючи більшу частину передньої панелі. Вона буде схожа на решітку нового китайського Sportage Ace.

Також очікується, що Kia внесе комплексні зміни в інтер'єр нового Sportage, включаючи встановлення збільшеного інформаційно-розважального екрану та нового керма. Позашляховик може отримати нову платформу Nvidia Drive, яка включає аудіовізуальні, навігаційні та комунікаційні служби зі штучним інтелектом.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Kia представила електричний кросовер EV6, який став першим автомобілем бренду, побудований на повністю електричної платформі E-GMP. Його батарею від 10 до 80% можна зарядити за 18 хвилин