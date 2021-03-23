У Volkswagen заявили, що електричні вантажівки перспективніші від водневих

У дочірній компанії Volkswagen Traton заявили, що вантажівки та автобуси, які працюють на електриці, мають більше перспектив, ніж ті, що на водні.

Гендиректор Traton Маттіас Грюндлер каже, що вантажівки на паливних елементах мають серйозний недолік порівняно з акумуляторними електричними силовими агрегатами – лише одна чверть виробленої енергії використовується для живлення вантажівки. Решта втрачається під час отримання водню. Про це повідомляє сайт FreightWaves.

"Здебільшого суто електричні вантажівки перевершуватимуть свої водневі аналоги як більш економічне та екологічне рішення для вантажних автомобілів, особливо вантажних автомобілів на довгі рейси", – сказав Грюндлер.

Також у Traton заявили, що витратять 1,9 млрд доларів на електрифікацію вантажних автомобілів до 2025 року. Разом із брендами MAN та Scania вони відмовляються від ДВЗ.

Оскільки такий перехід збільшує інвестиції в акумуляторні електричні та комерційні транспортні засоби на паливних елементах, компанія скоротить витрати на традиційні силові агрегати. Ці кроки узгоджуються з компанією Volkswagen, яка минулого тижня заявила, що до 2030 року побудує шість гігафабрик у Європі для виробництва акумуляторів для електромобілів.

До 2025 року електричні транспортні засоби становитимуть близько 10% автомобілів Scania в Європі. Половина нових автобусів дочірньої компанії MAN буде акумуляторна до 2025 року. Половина моделей Scania буде живитися електрикою до 2030 року. До цього часу 60% транспортних засобів MAN та 40% їхніх великих вантажопідйомних вантажівок використовуватимуть технології нульових викидів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у Німеччині створять міжміську магістраль для електричних вантажівок. У проєкті залучені MAN, Daimler, Volvo та інші.