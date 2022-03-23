В Украину прибыли автомобили скорой помощи и медикаменты

В Украинцу прибыл очередной гуманитарный конвой из восьми машин скорой помощи с большой партией медикаментов и медицинского оборудования. Автомобиль уже отправились на помощь жителям Сумской области, Винницы и Киева.

Об этом сообщает волонтерская группа "Добровоз" на своей странице в Facebook. Восемь автомобилей "Скорой помощи" привезли в Украину различные медикаменты и гуманитарную помощь.

Финансовой и организационной поддержкой проекта занимались различные организации: Ассоциация "Дети", женевский филиал Общества Украинцев в Швейцарии, Ассоциация Free Ukraine, Гуманитарная ассоциация водителей скорой помощи Франции Ambulance ANTI WAR convoj, благотворительная организация United Help Ukraine, Благотворительный фонд и платформа "Тепле місто", а также Линия гуманитарной помощи ZAKHELP.

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Напомним, что в настоящее время весь цивилизованный мир оказывает всестороннюю поддержку Украине и ее жителям в связи с войной, развязанной преступным режимом РФ. Из разных стран к нам направляется большое количество гуманитарной помощи, техники для медиков и ГСНС.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украину направляются 50 внедорожников Mercedes-Benz Unimog для военных медиков.

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