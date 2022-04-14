В Украине возобновили сдачу практических экзаменов на категорию В

Сервисные центры МВД в Украине возобновляют процедуру сдачи практического экзамена на категорию В. Почти все будущие водители смогут показать свое мастерство на дорогах общего пользования.

Об этом сообщила пресс-служба МВД на своей странице в Facebook. По словам заместителя министра МВД Украины Богдана Драпятого, упрощена процедура сдачи практических экзаменов в период действия военного положения в один этап:

на дорогах общего пользования – для открытия категорий B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E;

на автоплощадке – для категорий A1, A и B1.

Запись на практический экзамен будет производиться по личному обращению гражданина или по номерам телефонов избранного сервисного центра МВД, указанного на информационном портале ведомства.

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Напомним, что с начала войны сервисные центры МВД постепенно возобновляют свою работу и расширяют список услуг. В частности, с 31 марта 2022 года в Украине возобновили услугу по перерегистрации транспортного средства при оформлении договора купли-продажи в сервисном центре МВД.

Также отменено предоставление медицинской справки о пригодности к управлению транспортным средством при замене, потере или похищении водительского удостоверения.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в МВД напомнили, что нужно для регистрации авто из-за границы.