В Украине водителей хотят обязать переобувать свои автомобили в зимнюю резину

В Украине хотят обязать автомобилистов переобувать свои машины в зимнюю резину в определенный период – с 1 ноября по 31 марта. За управление транспортом без сезонных шин предлагают штрафовать.

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Об этом сказано в карточке законопроекта №8369 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о безопасности транспортных средств". В настоящее время он направлен на рассмотрение профильного комитета.

В проекте документа предлагается с начала ноября и до конца марта не допускать к участию в дорожном движении машины (с максимальной технически допустимой массой не более 3,5 тонн), не оборудованные всесезонными и/или зимними шинами.

В то же время у транспортных средств с массой более 3,5 тонн в зимнюю резину должны быть переобуты все колеса.

Тех, кто будет управлять автомобилем без сезонных шин, предлагают привлекать к административной ответственности – штрафовать на сумму в 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Авторы законопроекта объясняют необходимость такого нововведения тем, что больше всего ДТП происходит именно поздней осенью и зимой. Они также ссылаются на правила, которые есть в ряде стран ЕС: там отсутствие необходимых шин на колесах авто в определенное время года является грубым нарушением правил дорожного движения и наказывается штрафами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, почему и когда следует переобувать авто в зимнюю резину.

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