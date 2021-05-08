В Украине увеличились продажи коммерческого транспорта

По итогам апреля в Украине было реализовано 1266 коммерческих автомобилей, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром". По сравнению с мартом продажи грузовиков, автобусов и специальной техники выросло на 8%.

Лидирующую позицию, как и годом ранее, занимает французский бренд Renault. В годовом исчислении рост продаж составил 88% (261 авто). Стоит также напомнить, что недавно первая партия грузовиков Renault поступила в подразделения Войск связи и кибербезопасности ВСУ.

На втором месте продолжает оставаться итальянский FIAT, которому удалось реализовать в апреле 152 автомобиля. По сравнению с апрелем 2020 года прирост составил 162%. Замыкает лидирующую тройку белорусский МАЗ с результатом 97 машин и рекордным показателем +439%.

Хорошие показатели у французской PSA Group, продукция которой заняла четвертое и пятое место. В частности, у Peugeot продажи составили 88 машин, что в 2,5 раза больше прошлогоднего результата, а на счету у Citroen 86 авто (+59%).

Очень плотно к ним приблизились Ford (85 авто), Mercedes-Benz (84) и VW (72). А замыкает ТОП-10 еще два немецких бренда – Opel (44) и MAN (39).

Всего за четыре месяца нынешнего года в Украине поставили на учет 4,1 тысячу новых коммерческих автомобилей, что на 55% больше, чем в 2020 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания "Богдан" выиграла тендер на поставку в Чехию троллейбусов, опередив местного производителя, компанию Skoda.