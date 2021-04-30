Украинские военные связисты получат на вооружение грузовики Renault

В рамках государственного оборонного заказа начался очередной этап обеспечения подразделений современной военной техникой. Первая партия грузовиков Renault вскоре поступит к связистам.

Машины оборудовали в соответствии с требованиями связистов, информирует пресс-служба Командования Войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины.

По мнению военных, "новейшая техника, которая поступит на вооружение, качественно изменит возможности технической составляющей системы управления".

В настоящее время на службе ВСУ преимущественно используются отечественные грузовые автомобили КрАЗ, белорусские МАЗы, а также оставшиеся еще со времен СССР грузовики ЗИЛ, КамАЗ, Урал и ГАЗ.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Минобороны Украины планирует обновить парк автомобильной техники многоцелевого назначения для подразделений ВСУ и отказаться от использования авто государства-агрессора. Для этого начата опытно-конструкторская "Разработка легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд ВСУ". А в соседней Чехии уже нашли замену для российского УАЗ-469. Местные военные в течение 5 лет получат 1200 модифицированных для нужд армии пикапов Toyota Hilux.