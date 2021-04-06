В Украине в марте резко выросли продажи коммерческих авто

В минувшем месяце наблюдалась небывалая активность на рынке коммерческого транспорта – первую регистрацию в Украине получили 1155 новых коммерческих автомобилей.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром. Отечественный коммерческий автопарк продолжает пополняться новыми современными машинами, о чем свидетельстве статистика продаж. 1155 поставленных на учет новых авто – это лучший результат с начала года. В январе было зарегистрировано 901 единиц техники, а в феврале – лишь 765. Если же сравнивать с мартом прошлого года, спрос на коммерческий транспорт в Украине вырос вдвое.

Лучший результат месяца вновь продемонстрировала французская марка Renault, которая на 17% превзошла свой прошлогодний показатель, реализовав 143 новых авто.

На втором месте – Fiat, который увеличил продажи на 27%. Всего было реализовано 136 автомобилей итальянского бренда.

На третьем месте французский Peugeot, спрос на коммерческие автомобили которого увеличился в 2,2 раза и составил 119 ед.

Четвертый результат у Ford – 92 автомобиля. Рост по сравнению с минувшим годом составил 156%,

Благодаря сильному лобби, в ТОП-5 рынка новых коммерческих авто продолжает находиться белорусский МАЗ, на счету которого 87 регистраций. Это в 4 раза больше, чем в марте прошлого года и почти вдвое лучше показателей прошлого месяца.

Остальные позиции рейтинга заняли: Citroen (78), Mercedes-Benz (76), MAN (53) и VW (44).

Всего за три месяца с начала года украинский парк коммерческого транспорта пополнили 2,8 тыс. новых машин, что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в марте украинцы активно скупали новые автомобили. По итогам месяца украинские автолюбители поставили на учет на 45% больше автомобилей, чем в марте прошлого года. Кроме того, по сравнению с февралем нынешнего, регистрации увеличились на 43%.