В Украине существенно повысили штрафы за вождение авто в нетрезвом виде

В Украине повысили штрафы за вождение автомобилем в нетрезвом состоянии. За такое нарушение, если оно зарегистрировано впервые, 17 000 грн штрафа и лишения права вождения на 1 год.

В Украине 17 марта вступают в силу Закон №1231-ИХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения". Об этом на своей странице в Facebook рассказал заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

За вождение в нетрезвом, которое зарегистрировано второй раз в течение года, штраф 34 000 грн с лишением права управления на 3 года с возмездным изъятием транспортного средства или без такового или админарест на 10 суток с оплачиваемым изъятием ТС или без такового.

Если в третий раз за год зарегистрировано вождения в нетрезвом – 51 000 грн с лишением права управления на 10 лет и конфискацией ТС или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства.

Также установлена уголовная ответственность по ст. 286-1 УК Украины за совершение ДТП с пострадавшими в состоянии опьянения и условия отбывания наказания за совершение такого уголовного преступления. Билошицкий отметил, что так убираются большинство возможностей избежать и смягчение наказания.

Кроме того, отменили необходимость привлечения свидетелей при оформлении полицейскими материалов по ст. 130 КУоАП, при условии применения полицейскими фото- или видеосъемке.

Также при условии ведения видео или фото фиксации отменено и необходимость привлечения понятых при оформлении патрульными и муниципальными инспекторами по парковке любых временных задержаний транспортного средства.

Изменены правила исчисления срока лишения права управления. В случае совершения водителем повторного нарушения во время действия срока лишения неотбытая часть лишения присоединяется к новой, а не поглощается, как раньше. В то же время общий срок лишения права управления ТС может быть больше, чем предельно допустимый – более 10 лет.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине увеличили штрафы за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами, ограничений скорости движения и проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения.