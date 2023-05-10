В Украине стартуют продажи нового Opel Movano

Немецкая компания Opel запускает в Украине свой самый крупный коммерческий автомобиль LCV – Movano. Он построен на наиболее популярной платформе в сегменте, предлагает множество разнообразных версий по типу и размеру кузова, оснащен мощным двигателем и всем необходимым для комфорта и производительной работы за рулем.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новый Opel Movano может иметь различные варианты исполнения в соответствии с потребностями клиента: металлический фургон, шасси-кабина, бортовая платформа или CrewCab.

Наиболее популярным в сегменте LCV обычно является цельнометаллический фургон, обеспечивающий удобство перевозки грузов, их защиту от непогоды, позволяющий установить внутри любое необходимое оборудование. Однако даже в обычном сегменте фургонов Movano может удивить. Ведь он предлагает 8 вариантов фургонов с длиной кузова от L1 (4,96 м) до L4 (6,38 м) и высотой от H1 (2,25 м) до H3 (2,76 м), а общий полезный объем составляет от 8 до 17 куб. м. Полная масса новинки – от 3,5 до 4 т, а грузоподъемность достигает 1,8 т.

Для тех клиентов, которым нужно перевозить нестандартные грузы или установить отдельный специфический модуль-надстройку, Movano предлагает варианты с бортовой платформой и версию "шасси-кабина". Причем эти модификации доступны как с обычной однорядной кабиной, так и со сдвоенной кабиной – последняя предоставляет комфортное пространство для 7 человек. Наконец, автомобиль доступен в грузопассажирском исполнении CrewCab. Это оптимальное соединение комфортного пассажирского 7-местного салона с грузовым отделением с полезным объемом 10,5 куб. м.

Новый Opel Movano предлагается в Украине исключительно с двигателем 2.2 BlueHDi, являющимся наиболее мощным вариантом в линейке модели. Благодаря высокой мощности 165 л. и крутящему моменту 370 Нм, этот двигатель способен преодолеть любые нагрузки при перевозке даже самых больших грузов. Двигатель отличается не только мощностью, но и скромным расходом топлива – 6,2-6,6 л/100 км в смешанном цикле. На улучшение экономичности также оказывает влияние использование 6-ступенчатой МКП.

Кроме самого мощного двигателя в линейке, Movano предлагает украинским покупателям и хорошую комплектацию. Уже в стандартной комплектации есть: подушка безопасности, кондиционер, усилитель руля, электропривод стекол, системы ABS и ESP, комфортное водительское сиденье с подлокотником и регулировкой поддержки поясницы, круиз-контроль, радио с Bluetooth и т.д.

Также для автомобилей предлагается специальный пакет "Бизнес", содержащий в зависимости от версии усиленную заднюю подвеску, противотуманные фары, увеличенные зеркала, заднюю дверцу с возможностью открывания на угол до 270 градусов. Кроме того, можно заказать дополнительно систему мониторинга "слепых зон", камеру заднего вида, систему Grip Control, боковые подушки безопасности, заднюю и боковую сдвижную дверь со стеклом и т.д.

Стоимость Opel Movano 2.2 BlueHDi 165 с кузовом 6 фургон – от 1231900 грн, шасси-кабина – от 1250400 грн, бортовая платформа – от 1370700 грн, CrewCab – от 1486500 грн.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, стало известно украинские цены на новый Opel Astra.