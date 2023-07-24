В Украине появились первые пикапы Peugeot

Французская компания Peugeot пополнила линейку моделей в Украине современным пикапом. Landtrek имеет грузоподъемность до 1000 кг и оснащен мощным дизельным двигателем.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Модель Landtrek предлагает надежность и выносливость, простоту обслуживания, универсальность в использовании, отличные возможности на бездорожье и отличные показатели грузоподъемности.

В основе автомобиля лежит прочная рама и задний жесткий мост на рессорах, что гарантирует долгосрочную эксплуатацию. Размер кузова позволяет загружать 2 европоддона, а грузоподъемность составляет 1000 кг.

Под капотом новинки установлен турбодизель 1.9 HDi мощностью 150 л.с. и крутящим моментом до 350 Нм. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая коробка передач. Благодаря МКП потребление топлива – 8,2 л на 100 км в смешанном цикле. Преодолеть все препятствия на бездорожье помогает система полного привода с понижающим рядом, а также клиренс в 235 мм. Также автомобиль оснащен задним дифференциалом с системой eLocker, срабатывающей автоматически при буксовании одного из задних колес.

Peugeot Landtrek доступен в двух комплектациях. Базовіый вариант Active предлагает системы ABS и ESP, кондиционер, фронтальные и боковые подушки безопасности, надувные шторки безопасности, мультимедийную систему с 10-дюймовым дисплеем, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, камеру заднего вида.

Версия Allure дополнительно имеет систему предупреждения смены полосы движения, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, систему обзора на 360 градусов, легкосплавные 18-дюймовые колесные диски и другие опции. Стоимость Landtrek в Украине стартует с отметки 1276 500 грн.

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