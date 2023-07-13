Новейший кроссовер Peugeot в стиле Lamborghini уже в Украине

Новый Peugeot 408 – долгожданная новинка в сегменте кроссоверов. Международные журналисты отмечают сходство модели с Lamborghini Urus. Фотошпионы уже поймали автомобиль на украинских дорогах.

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Кроссовер Peugeot 408 получил очень яркий агрессивный дизайн, благодаря которому выделяется в потоке на дороге. Фото опубликовали в Instagram t.o.p.c.a.r.s_ua.

Резкая внешность действительно позволяет заметить сходство с легендарными итальянскими моделями – особенно в ярком цвете. Спортивный кроссовер Lamborghini напоминает как общая стилистика, так и отдельные детали вроде узких фар и высокой линии остекления.

Купить Peugeot 408 в Украине можно от 1 208 800 грн. Под капотом – 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 215 л.с. и 8-ступенчатая автоматическая КПП.

В оснащении предлагаются камеры кругового обзора, система распознавания дорожных знаков, экстренное автоматическое торможение, матричные фары, электропривод сидений и массаж.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о дешевом кроссовере Chery, который готовится к продажам на европейском рынке.