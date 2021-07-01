В Украине объявлены цены на электромобиль Ioniq 5

У украинских поклонников "зеленой энергетики" появился очередной повод для радости – к нам едет новый электромобиль Ioniq 5 от компании Hyundai. Новинка появится у дилеров до конца месяца.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В Украине перспективная новинка будет доступна с двумя батареями на выбор – 58 кВтч или 72,6 кВтч, с передним или полным приводом.

Среднеразмерный SUV под суббрендом Ioniq был представлен в начале нынешнего года на мероприятии в Южной Корее. Он построен на электрической платформе Electric-Global Modular Platform (E-GMP), которая позволила максимально увеличить полезное пространство в салоне.

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Автомобиль получил 3-метровую колесную базу, что на 100 мм больше, чем у флагманского внедорожника Hyundai Palisade. За счет этого салон получился очень просторным. Для удобства пассажиров все сиденья имеют продольную регулировку, а также подвижную консоль, расположенную между передними креслами.

Полноприводная версия с двумя электромоторами и батареей на 72,6 кВтч имеет в своем арсенале 225 кВт мощности и 605 Нм крутящего момента. На разгон до 100 км/ч такой версии требуется всего 5,2 секунды. Запас хода составляет 470-480 км по циклу WLTP.

Стоимость новинки стартует с отметки 1348600 грн. За эту сумму покупатель получит светодиодные передние и задние фары, 19-дюймовые диски, пакет систем безопасности и ассистентов помощи водителю Smart Sense, адаптивный круиз контроль на базе данных навигационной системы, электропривод двери багажника, электропривод и подогрев передних кресел, бесключевой доступ Smart Key и т.д.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компании Hyundai и Ineos создадут водородный внедорожник. Новинка будет использовать технологии корейского производителя в области Fuel Cell.