В Украине нашли любимую машину Мэрилин Монро

Ford Thunderbird, как у голливудской звезды Мэрилин Монро, удалось найти у одного из украинских любителей авто ретро. Ярко-красный родстер изготовили в далеком 1955 году.

Журналисты программы "Джедаи" на канале 2+2 устроили тест-драйв легендарной машины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Литл Берд" или "Птичка" – именно так называли это стильный автомобиль в США в 50-е годы прошлого века. Символом автомобиля стала мифологическая птица Thunderbird – буревестник.

Журналистам "Джедаев" удалось найти оригинальный Ford Thunderbird 1955 года. Его приобрел украинский ценитель ретро Виталий. Машина имеет мотор V8 мощностью 220 л.с. и разгоняется до 180 км/ч.

Изысканные элегантные линии, пропорциональные формы и хорошие технические характеристики быстро сделали эту модель популярной среди звезд и знаменитостей. Например, был такой автомобиль у секс-символа Америки Мэрилин Монро.

В 1956 году Мэрилин Монро получила черный T-bird в качестве свадебного подарка от своего третьего мужа, писателя Артура Миллера. В ноябре 2018 года этот автомобиль был продан на аукционе Julien`s за 490 тысяч.

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