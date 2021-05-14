Rolls-Royce принцессы Маргарет выставят на аукционе

На аукционе H&H Classics в Кембридже будет продаваться представительский седан Rolls-Royce Silver Wraith II 1980 года, обслуживавший принцессу Маргарет. Автомобиль находился в королевском гараже более двух десятилетий.

Об этом сообщается на сайте аукциона. За 22 года в этом авто в обществе принцессы Маргарет ездили королева Елизавета II и королева Мария, принцесса Диана, президент США Рональд Рейган с супругой и другие известные личности.

Это один из последних экземпляров седана Silver Wraith II, который собирался компанией в период с 1977 по 1980 год. За это время было изготовлено всего 2135 экземпляров модели.

Последний раз членами королевской семьи этот автомобиль использовался во время траурной процессии на похоронах принцессы Маргарет в феврале 2002 года.

Rolls-Royce был продан сыном принцессы Маргарет летом того же года коллекционеру и роялисту Рональду Алрайту. Он обновил черную виниловую крышу Everflex, заменил изношенную рулевую рейку, а также провел другие реставрационные работы.

Автомобиль также имеет ряд отличий от серийной модели, выполненных по заказу принцессы Маргарет. В частности, окантовка передних и задних сидений была смещена, чтобы она не касалась ее шеи, если она решит откинуться назад, макияжное зеркало увеличили в размерах, а также установили фальшпол в задней части салона, а заднее сиденье опустили ниже, чтобы оно лучше соответствовало скромному росту Маргарет (155 см). Кроме того, автомобиль получил специальный синий фонарь над лобовым стеклом и флагштоки.

В 2016 году автомобиль попал на страницы авторитетного специализированного журнала Classic & Sportscar. Вскоре после выхода публикации автомобиль обрел своего нынешнего владельца. Седан регулярно проходил техосмотр и необходимое сервисное обслуживание. На спидометре автомобиля – всего 48 тысяч миль (77,2 тыс км). Предположительная оценочная стоимость автомобиля – 45-55 тысяч фунтов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на аукционе был продан автомобиль Bentley, которым пользовалась королева Великобритании Елизавета II.