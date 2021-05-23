В Украине готовят законопроект для любителей ретротехники

В Украине появилась новая общественная организация, которая намерена активно защищать и пропагандировать интересы любителей технической старины. "Украинский автомобильный клуб" (УАК) готовит законопроект, который позволит отечественным любителя ретро техники стать частью мирового сообщества.

Как стало известно АвтоОбоз, общественная организация "Украинский автомобильный клуб" взяла на себя ответственность представлять интересы огромного числа энтузиастов ретро движения и стать объединяющей силой в нашей стране для пропаганды технической культуры и интеграции Украины в мировое сообщество. Этому была посвящена пресс-конференция организации, которая прошла 22 мая в Киеве в Государственном политехническом музее НТУУ КПИ им. Сикорского. Мероприятие было приурочено к празднованию Международного дня музеев.

В рамках пресс-конференции состоялась презентация УАК, а также программы его деятельности. В частности, обсуждался вопрос законодательного регулирования в области ретро техники, изменение существующего законодательства для поддержки энтузиастов ретро движения и приведение существующих украинских правовых норм в соответствие с европейскими.

Одним из важных шагов в этом направлении стало получение в 2020 году УАК статуса национального представителя Международной федерации исторических транспортных средств (FIVA). Благодаря этому статусу, УАК сможет уже начиная с нынешнего года официально выдавать сертификаты FIVA ID в Украине для автомобилей, представляющих историческую ценность.

Важной миссией, которую планирует реализовать УАК, является легализация ретро автомобилей и внесение соответствующих изменений и терминологии в действующие законы и документы, регулирующие ввоз антикварной и исторической техники в Украину, а также ее эксплуатацию в Украине в соответствии с принятыми во всем мире нормами и стандартами.

Еще одной задачей, которую планирует реализовать УАК, является создание в Киеве полномасштабного интерактивного музея автомобилей и ретро техники, где все желающие смогут не только познакомиться с историей автомобилестроения, различными видами гражданской и военной техники, но и оценить их в движении.

Также в рамках мероприятия состоялось знакомство с экспонатами музея НТУУ КПИ, экспозицией мото- и велотехники из коллекции УАК, а на открытой площадке можно было увидеть отдельные экземпляры ретро автомобилей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Киеве в Государственном музее авиации в последние выходные мая пройдет самый массовый в Украине фестиваль ретро техники OldCarLand.