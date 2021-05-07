В США мужчина угнал два полицейских автомобиля за одну погоню

В американском штате Флорида 33-летний мужчина похитил два полицейских авто во время одной погони. Его арестовали после 96-километрового преследования.

Сначала мужчина похитил полицейский транспорт в округе Бревард и убежал. После того, как он выехал на автостраду I-95 в направлении округа Волуша, его начали преследовать полицейские, а шоссе и выезды перекрыли. Об этом сообщает сайт ClickOrlando (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На видео с вертолета видно, как похититель врезался в лес после того, как офицер совершил успешный пит-маневр. Когда сотрудники полиции подошли к нему и начали разговаривать, он выскочил из автомобиля и вскочил в другую патрульную машину.

Офицеры на вертолете продолжали следить за мужчиной. Затем правоохранители начали бросали шипы перед украденным автомобилем. Это сработало, машина начала дымить и остановилась на траве. Водитель сдался, вышел из автомобиля и лег на землю.

Офицеры схватили мужчину и взяли его под стражу. Имя похитителя не сообщается. В результате инцидента полицейские не пострадали.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму задержали российского военного, который угнал авто и пытался оторваться от погони.