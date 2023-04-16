В Нидерландах нашли коллекцию техники на миллионы долларов

В голландском Дордрехте обнаружили заброшенную коллекцию автомобилей, мотоциклов и прочей колесной техники, которая собиралась четыре десятилетия местным предпринимателем по фамилии Палмен. Теперь раритеты отправятся на аукцион, а общая стоимость находок обещает достичь рекордной суммы в несколько десятком миллионов долларов.

Видео дня

Об этом сообщает портал Silodrome. Коллекция Палмена стала "одной из величайших находок в сарае", поскольку содержит более 230 автомобилей, которые скрывались от посторонних глаз долгие 40 лет.

Владелец этого гаража мистер Палмен хранил автомобили в старой церкви и двух пыльных складах, расположенных по соседству. Ассортимент представленных в ней автомобиле , мягко говоря, эклектичен. Здесь можно встретить продукцию как хорошо известных брендов, так и марок, давно канувши в Лету. В огромном списке есть автомобили Alfa Romeo, Alvis, Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Facel Vega, Jaguar, Lancia, Maserati, Matra, Mercedes-Benz, Rolls-Royce и многих других марок.

Все началось с покупки Палменом желтой Lancia B20 примерно 40 лет назад. Хотя в то время владелец об этом совсем не думал, но постепенно она превратилась в одну из крупнейших секретных коллекций частных автомобилей на европейском континенте. Автомобили редко покидали свою новую обитель, но Палмен старался поддерживать их в рабочем состоянии.

Вся коллекция из более чем 230 автомобилей и еще порядка 50 других транспортных средств теперь будет выставлена на аукционе Classic Car Auctions. Из-за большого количества лотов, список которых можно посмотреть по ссылке, торги начнутся 19 мая и продлятся до начала июня. Стоимость коллекции на данном этапе невозможно оценить, но она будет исчисляться миллионами долларов. Некоторые автомобили Палмена стоят шестизначные суммы даже в их нынешнем состоянии. Например, редкая Lancia B24 Spyder America может уйти с молотка за миллион.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL Porsche из коллекции Пола Уокера выставят на аукционе.