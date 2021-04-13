В модели Tesla обнаружили непристойные команды

Владельцы Tesla обнаружили, что бортовой компьютер реагирует на команду open butthole и open my batthole, открывая, соответственно порт для подзарядки и дверь багажного отделения.

Об этом удивительном открытии рассказал один из пользователей Tesla Тesla_master на своей странице в Twitter. Естественно, что владельцы поспешили проверить это в своих собственных авто.

Например, пользователь, Jeremy Judkins также показал на видео, что машина действительно реагирует на непристойное слово butthole, а YouYou Xue рассказал, что фраза open my batthole приводит к открытию багажника.

Чем руководствовались люди, которые до сих пор получают удовольствие от подобного "юмора", понять сложно. В социальных сетях бушуют дебаты о том, может ли такой автопроизводитель как Tesla шутить подобным образом. По мнению некоторых владельцев Tesla, такое вполне допустимо, "это часть очарования Tesla и то, что отличает ее от всех остальных". Не менее удивительно, что также ведутся споры о том, подходит ли термин butthole для обозначения зарядного порта, поскольку он выполняет совершенно противоположные функции…

В любом случае, что можно ожидать от компании, презентовавшей в прошлом году функцию Boombox, с помощью которой владельцы Tesla смогут передавать через внешние динамики звуки, издаваемые человеком при метеоризме.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, шутка VW с переименованием в Voltswagen может привести к проверкам со стороны Комиссии по ценным бумагам и судебным разбирательствам со стороны инвесторов, которых эта шутка ввела в заблуждение.