У моделі Tesla виявили непристойні команди

Власники Tesla виявили, що бортовий комп'ютер реагує на команду open butthole та open my batthole, відкриваючи, відповідно, порт для підзарядки та двері багажного відділення.

Про це дивовижне відкриття розповів один із користувачів Tesla Тesla_master на своїй сторінці у Twitter. Природно, що власники поспішили перевірити це у своїх власних авто.

Наприклад, користувач, Jeremy Judkins також показав на відео, що машина дійсно реагує на непристойну слово butthole, а YouYou Xue розповів, що фраза open my batthole призводить до відкриття багажника.

Чим керувалися люди, які досі отримують задоволення від подібного "гумору", зрозуміти складно. У соціальних мережах вирують дебати про те, чи може такий автовиробник як Tesla жартувати подібним способом. На думку деяких власників Tesla, таке цілком допустимо, "це частина чарівності Tesla і те, що відрізняє її від всіх інших". Не менш дивно, що також ведуться суперечки про те, чи підходить термін butthole для позначення зарядного порту, оскільки він виконує абсолютно протилежні функції...

У будь-якому випадку, що можна очікувати від компанії, яка презентувала минулого року функцію Boombox, за допомогою якої власники Tesla зможуть передавати через зовнішні динаміки звуки, що видаються людиною під час метеоризму.

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