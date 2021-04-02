В Киеве во время карантина позволят парковаться бесплатно

В Киеве на период локдауна водителям разрешат не платить за парковку авто на участках КП "Киевтранспарксервис".

Карантин в столице будет с 5 до 16 апреля. Бесплатно использовать парковки можно будет именно в этот период. Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы понимаем, что введя такие льготы и для бизнеса, и для киевлян, город недополучит много средств в бюджет. Но мы идем на это, потому что понимаем, как сложно сегодня удержаться бизнесу и выжить людям", – сказал Кличко.

Всего в столице 354 паркинга КП "Киевтранспарксервис". Они рассчитаны на 23 441 парко-место, из которых 2410 – это места для инвалидов. С полным перечнем действующих парковок можно ознакомиться здесь.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Кабинет министров обновил правила парковки. Теперь запретили размещать парковки на тротуарах. Также инспекторы по парковке получат статус уполномоченного лица исполнительного органа местного самоуправления.

Парковки обязали обустраивать зарядные устройства для электрокаров, а за запрет ими пользоваться вводится ответственность. Кроме того, должен быть предусмотрен расчет за парковку банковской картой с обязательной выдачей чека.