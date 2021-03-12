В Германии создадут междугородную магистраль для электрических грузовиков

В Германии между Берлином и Рурской областью планируют создать междугородную дорогу для электрических грузовиков. На автомагистрали А2 в четырех местах построят зарядные станции.

Инициативой занимается консорциум по промышленности, науки и энергетики, который хочет способствовать созданию мегаваттных зарядок для электрических грузовиков. Под руководством автомобильной ассоциации VDA они подали заявку на финансирование проекта для планирования, строительства и эксплуатации высокопроизводительной зарядной сети. Об этом сообщает сайт pnp.de.

В рамках проекта "Высокопроизводительная зарядка в междугородных грузовых перевозках" (HoLa) на А2 сделают демонстрационный маршрут. В 2023 году там установят и будут испытывать зарядные пункты так называемой "Мегаваттной системой зарядки" (MCS).

Отмечается, что электрические дальнобойные грузовики могут помочь значительно уменьшить выбросы CO2 в автомобильном грузовом транспорте. Однако пока есть проблема с их недостаточным количеством и отсутствием мощных зарядных станций. В будущем такие грузовики должны заряжаться в мегаватт-диапазоне.

В общем созданием проекта HoLa занимается 16 партнеров. Среди них: MAN, Daimler, Volvo, научные институты и оператор СТО Tank & Rast.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Volvo начала тестирования электрогрузовика на больших расстояниях. Он будет работать между двумя логистическими терминалами DHL Freight в Швеции на расстоянии примерно 150 км.