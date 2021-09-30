В Германии 62-летний 'Москвич' продают по цене нового VW Polo

Советский "Москвич-407" 1959 года выпуска продают в Германии за внушительную сумму. Раритет выставлен в одном из автосалонов в Берлине.

Об этом сообщает портал Mobile.de. В объявлении указывается, что автомобиль выпущен 62 года назад, но несмотря на солидный возраст имеет пробег всего 34 тысячи км. По всей видимости машина долгое время сберегалась в гараже, а затем была вывезена в Германию.

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"Москвич" имеет привлекательную двухцветную бежево-вишневую окраску. В аналогичной цветовой гамме выполнена отделка салона. Судя по состоянию, автомобиль прошел полный курс реставрации. Под капотом располагается "родной" 45-сильный карбюраторный мотор объемом 1358 см3, работающий с 3-ступенчтатой "механикой".

За период с 1958 по 1963 год было изготовлено около 360 тысяч экземпляров модели "407", поэтому стоимость явно преувеличена. Кстати, о цене. Продавец хочет за автомобиль 17490 евро. За эти деньги в Германии можно приобрести в хорошей комплектации новые Volkswagen Polo или Hyundai i20.

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