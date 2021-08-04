'Запорожец' продают по цене Hyundai Elantra

На популярном портале по продаже автомобилей предлагают 34-летний ЗАЗ-968М "Запорожец" по цене современного седана Hyundai Elantra. Практически всю свою жизнь автомобиль провел в гараже, поэтому пробег у машины всего 17 км.

Об этом сообщается на портале AutoScout24. Судя по объявлению, эта "капсула времени" была изготовлена в 1987 году, а в 1995 году переехала в Польшу, в город Косцян. Нынешний владелец по всей видимости считает, что автомобиль может представлять интерес для коллекционеров.

Видео дня

В самом объявлении немало странностей. Например, автомобиль назван ZAZ Sens, а в описании мотора указано, что он имеет 68 л.с., хотя у ЗАЗ-968М их всего 40. Также указано, что машине 37 лет… Тем не менее, по фотографиям видно, что автомобиль прекрасно сохранился, а на его одометре – 17 км.

Но даже это не объясняет такой "заоблачной" цены, сопоставимой со стоимостью новенького седана Hyundai Elantra, особенно, если учесть, что за 14 лет производства было изготовлено более миллиона экземпляров модели 968М.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, уникальный спорткар ЗАЗ оценили как новый Renault Logan.