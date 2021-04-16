В Ferrari рассказали, когда марка выпустит первый электромобиль

Ferrari выпустит свою первую полностью электрическую модель в 2025 году. Бренд наконец рассказал о своих планах электрификации.

Глава компании Джон Элканн пообещал, что эта машина "перенесет уникальность и страсть" марки новым поколениям. Производитель суперкаров некоторое время работал над технологией электрических автомобилей, но ранее отказывался называть сроки появления таких моделей. Об этом сообщает сайт Autocar.

Более конкретных деталей об электромобиле Элканн не сообщал. Однако в прошлом году в сеть просочилась информация, что Ferrari работает над полноприводным авто с двумя сиденьями, который содержал бы электрический двигатель на каждом колесе.

Глава компании заявил, что компания выпустит три новые модели в ближайшие месяцы, хотя он не рассказал никаких деталей относительно них. Он также добавил, что 2022 год "станет годом выпусков важных новых продуктов, в частности Purosangue (первого внедорожника Ferrari), который окажется чем-то действительно особенным".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ferrari Purosangue заметили на тестах с очень низким клиренсом. Возможно его высоту можно будет менять.