Кросовер Ferrari Purosangue виїхав на тести з дуже низьким кліренсом

Кросовер Ferrari Purosangue помітили на тестах з дуже низьким кліренсом. Схоже, що його висоту можна буде змінювати.

Модель випробовують під сильно модифікованим кузовом Maserati Levante, і порівняно з ним Ferrari отримала декілька зовнішніх допрацювань. Фари здаються розрізаними, або форма принаймні відрізняється через стрічку, що їх покриває. Про це повідомляє Motor1.

Також тут більш круглий капот та, схоже, що автомобілю розширять крила, натякаючи на ширшу колію. Ззаду з кожного боку виходить пара вихлопних труб.

Незважаючи на те, що для тестування використовують кузов Levante, Purosangue має на зовсім іншу платформу. Тут двигун встановлений за передньою віссю, а автоматична система з подвійним зчепленням – ззаду для покращення балансу ваги.

Архітектура може підтримувати повний привід та гібридні силові агрегати. V12 з електричним приводом є одним з двигунів, що отримає кросовер.

Новинка матиме змінну висоту їзди, ймовірно через пневматичну підвіску. Судячи з цих шпигунських фото, водії можуть опустити кросовер, щоб сидіти зовсім біля дороги. Але ці зображення не показують, чи можна буде підняти транспортний засіб досить високо, щоб здолати перешкоди. Навряд він буде здатний на серйозні бездоріжжя.

Платформа Purosangue може підтримувати різні довжини колісної бази, залежно від того, скільки місця компанія хоче виділити для пасажирів. Документація Ferrari вказує, що всередині буде просторо та зручно. Дебют автомобіля відбудеться до 2022 року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Purosangue помітили на випробуваннях в Італії. Очікується, що він стане найбільш продаваним Ferrari в історії.