У Ferrari розповіли, коли марка випустить перший електромобіль

Юрій Андріїв Новини 17:07, 16.04.2021

Ferrari випустить свою першу повністю електричну модель в 2025 році. Бренд нарешті розповів про свої плани електрифікації.

Голова компанії Джон Елканн пообіцяв, що ця машина "перенесе унікальність і пристрасть" марки до нових поколінь. Виробник суперкарів певний час працював над технологією електричних автомобілів, але раніше відмовлявся називати терміни появи таких моделей. Про це повідомляє сайт Autocar.

Більше конкретних деталей про електромобіль Елканн не повідомляв. Проте минулого року в мережу просочилася інформація, що Ferrari працює над повнопривідним авто з двома сидіннями, який містив би електричний двигун на кожному колесі.

Голова компанії заявив, що фірма випустить три нові моделі в найближчі місяці, хоча він не розповів жодних деталей щодо них. Він також додав, що 2022 рік "стане роком випусків важливих нових продуктів, зокрема Purosangue (першого позашляховика Ferrari), який виявиться чимось справді особливим".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Ferrari Purosangue помітили на тестах з дуже низьким кліренсом. Можливо його висоту можна буде змінювати.

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