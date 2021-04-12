В 2022 году электрокары Volkswagen начнут оснащать двусторонней зарядкой
Volkswagen со следующего года переведет все электромобили на базе MEB на поддержку двусторонней зарядки. Это может дать значительный толчок технологиям транспортных средств, которые подключаются к сети.
Стало понятно, что автопроизводитель работает над этой технологией, когда в прошлом году он представил настенное зарядное устройство с двусторонней зарядной емкостью, но бренд не сказал, когда она поступит к транспортным средствам. Об этом сообщает сайт Electrek.
Сейчас немецкая компания подтвердила, что каждый новый электрический VW на базе платформы MEB будет оснащен двусторонней емкостью зарядки со следующего года.
С 2022 года каждый электрический автомобиль группы Volkswagen на базе MEB сможет не только заряжаться электроэнергией, но и возвращать ее в электросеть. Кроме VW, MEB используют также марки Audi, Skoda и Seat-Cupra.
В следующем году автопроизводитель может изготовить до 300 000 автомобилей с этой технологией, что приведет к созданию достаточно крупных парков электромобилей, которые будут иметь значительное влияние на электрическую сеть.
В начале появления электромобилей автомобильная отрасль была осторожной к использованию аккумуляторных батарей, поскольку их долговечность была большим вопросом. Но сейчас все становятся более уверенными в том, что хорошо управляемые батареи могут служить долго.
Некоторые электромобили имеют большие аккумуляторы, обеспечивающие радиус действия более 320 км, но большинство дней они проезжают в среднем 64 км. Из-за роста парка электрокаров на некоторых рынках контроль за зарядкой в местных электросетях имеет большое значение для сбалансирования нагрузки и избежания запуска дорогих и загрязняющих электростанций.
Если бы эти электромобили могли также вернуть в сеть энергию, которая им не нужна, это имело бы еще большую ценность. Электрическое транспортное средство с двусторонней зарядной емкостью сможет направить питание в сеть, или в дом, или даже в другой электромобиль.
Некоторые компании и коммунальные предприятия изучали идею использования электромобилей, оборудованных такой зарядкой, чтобы помочь сбалансировать сеть, когда это необходимо. С достаточно большим автопарком в тысячи машин это могло бы оказать очень ценные услуги электросети. Владельцы электромобилей могли бы получать компенсацию за использование их аккумулятора.
Проблема такой системы заключается в том, что существует лишь ограниченное количество электромобилей с такой зарядкой. Среди них один из самых популярных электрокаров Nissan Leaf, новый Hyundai Ioniq 5, а также будущие Tesla должны оснащаться такой технологией. Теперь к этому списку присоединится Volkswagen, что сможет приблизить к воплощению в жизнь идеи помощи электросетям.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, с двусторонней зарядкой автомобили VW смогут обеспечивать энергией дом. Электроэнергию можно хранить в машине, но при необходимости и подать обратно в домашнюю сеть. Это позволит быть независимым от перебоев, а также сэкономить деньги и уменьшить выбросы CO2.