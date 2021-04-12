У 2022 році електрокари Volkswagen почнуть оснащувати двосторонньою зарядкою

Volkswagen з наступного року переведе всі електромобілі на базі MEB на підтримку двосторонньої зарядки. Це може дати значний поштовх технологіям транспортних засобів, які підключаються до мережі.

Стало зрозуміло, що автовиробник працює над цією технологією, коли минулого року він представив настінний зарядний пристрій із двосторонньою зарядною ємністю, але бренд не сказав, коли вона надійде до транспортних засобів. Про це повідомляє сайт Electrek.

Зараз німецька компанія підтвердила, що кожен новий електричний VW на базі платформи MEB буде оснащений двосторонньою ємністю зарядки з наступного року.

З 2022 року кожен електричний автомобіль групи Volkswagen на базі MEB зможе не тільки заряджатися електроенергією, але й повертати її в електромережу. Окрім VW, MEB використовують також марки Audi, Skoda та Seat-Cupra.

Наступного року автовиробник може виготовити до 300 000 автомобілів з цією технологією, що призведе до створення досить великих парків електромобілів, які матимуть значний вплив на електричну мережу.

На початку появи електромобілів автомобільна галузь була обережною щодо використання акумуляторних батарей, оскільки їх довговічність була великим питанням. Але зараз всі стають впевненішими в тому, що добре керовані батареї можуть служити довго.

Деякі електромобілі мають великі акумулятори, що забезпечують радіус дії понад 320 км, але більшість днів вони проїжджають в середньому 64 км. Через зростання парку електрокарів на деяких ринках контроль за заряджанням у місцевих електромережах має велике значення для збалансування навантаження та уникнення запуску дорогих та забруднюючих електростанцій.

Якби ці електромобілі могли також повернути в мережу енергію, яка їм не потрібна, це мало б ще більшу цінність. Електричний транспортний засіб з двосторонньою зарядною ємністю зможе направити живлення в мережу, або в будинок, або навіть в інший електромобіль.

Деякі компанії та комунальні підприємства вивчали ідею використання електромобілів, обладнаних такою зарядкою, щоб допомогти збалансувати мережу, коли це необхідно. З досить великим автопарком в тисячі машин це могло б надати дуже цінні послуги електромережі. Власники електромобілів могли б отримувати компенсацію за використання їх акумулятора.

Проблема такої системи полягає в тому, що існує лише обмежена кількість електромобілів з такою зарядкою. Серед них є один з найпопулярніших електрокарів Nissan Leaf, новий Hyundai Ioniq 5, а також майбутні Tesla теж мають оснащуватися такою технологією. Тепер до цього списку приєднається Volkswagen, що зможе приблизити до втілення у життя ідеї допомоги електромережам.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, з двосторонньою зарядкою автомобілі VW зможуть забезпечувати енергією будинок. Електроенергію можна зберігати в машині, але за потреби і подати назад у домашню мережу. Це дозволить бути незалежним від перебоїв, а також заощадити гроші та зменшити викиди CO2.