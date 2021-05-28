Украинский производитель устроил краш-тест с БТРом

Может ли пуско-зарядное устройство для обычного автомобиля завести бронетранспортер? Украинский производитель бензо- и электротехники для строительства и ремонта Dnipro-M решил это проверить и протестировал свой самый мощный пуско-зарядник в линейке на двигателях боевой машины.

Необычный краш-тест провели на украинском предприятии по производству и ремонту военной техники ООО "НПК "ТЕХИМПЕКС"".

Для эксперимента выбрали модернизированный БТР-70Т. "Эта боевая колесная плавающая бронированная машина может обеспечить огневую поддержку военных благодаря установленным пулеметам, а также транспортировать личный состав в количестве 8 человек, – рассказывает начальник производства Юрий Концедайло. – Бронетранспортер оснащен дверями типа БТР-80 для быстрого десантирования военных".

Между запуском автомобиля и БТР есть значительная разница. Пуско-зарядное устройство Dnipro-M JS-80 без труда заводит двигатель внедорожника, грузовика или небольшой сельскохозяйственной техники. Но если в обычной машине установлен один двигатель, то в БТР-70Т – два дизельных двигателя. Также в бронетранспортере стоит аккумулятор с рабочим напряжением 24V и электроемкостью 85 А⋅ч.

"Чтобы стартер мог запустить двигатели БТРа мощностью более 160 лошадиных сил, нужен пусковой ток не менее 850-900А", – объясняет начальник цеха по ремонту электрооборудования Виктор Дудка.

В свою очередь максимальное значение пускового тока JS-80, рассчитанного на гражданскую автотехнику, составляет 750 А. Поэтому для пуско-зарядного устройства завести боевую машину – непростая задача.

Эксперты Dnipro-M выбрали метод экстренного запуска. Они подсоединили JS-80 к полностью разряженной аккумуляторной батарее БТРа: красный зажим - к положительному полюсу аккумулятора, а черный – к металлической части кузова бронетранспортера. После этого пуско-зарядник подключили к сети.

На панели управления JS-80 выбрали "START" и взяли пульт дистанционного управления. Механик-водитель в это время включил питание бортовой сети БТРа, чтобы проверить нагрузку на пуско-зарядное устройство. Одно нажатие кнопки на пульте – и моторы заревели! Они успешно запустились с первой попытки. JS-80 превзошел себя и справился с двигателями, которые теоретически могли бы запуститься более мощным устройством.

"Для БТРа пуско-зарядное устройство может пригодиться на боевом задании во время обслуживания в тылу, – отмечает начальник производства Юрий Концедайло. – Даже если бронетранспортер не едет и все двигатели выключены, значительная часть заряда аккумуляторов идет на системы обогрева, наведения и работу приборов ночного видения. Поэтому время от времени аккумуляторы требуют подзарядки".

Пуско-зарядное устройство Dnipro-M JS-80 имеет номинальный пусковой ток – 500 А, максимальный – 750 А. Устройство весит 29,7 кг, а его рабочее напряжение - 230 В, максимальный ток заряда – 120 А.

С такими параметрами инструмент может восстановить даже полностью разряженную АКБ емкостью от 75 до 1200 А⋅год. Аккумулятор может заряжаться в автоматическом режиме JS-80 с функцией таймера. Инструмент имеет усовершенствованную систему защиты от перегрева, неправильной полярности подключения аккумуляторов и короткого замыкания.

Полное видео о пуско-зарядном устройстве JS-80 и том, как оно запускает двигатели бронетранспортера, смотрите вскоре на YouTube-канале Dnipro-M.