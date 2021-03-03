Украинские мастера скрестили "Таврию" и "Славуту"

В Днепре заметили уникальный автомобиль – скрещенную "Таврию" и "Славуту". За основу взят хэтчбек, а от "Славуты" ему досталась задняя часть.

В необычной конструкции заметны элементы и от других авто. Например, хромированный логотип и передние фары принадлежали Сhevrolet Lacetti. Кто создал такой экземпляр – неизвестно. Об этом сообщили на странице "Украинские автомобили" в Facebook.

Там также рассказали, что в Украине есть минимум три таких авто в похожих кузовах, в том числе, один кабриолет. Их фото также опубликовали в соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский фермер построил уникальный трактор из металлолома. За основу он взял кузов "Москвича", остальное пришлось собирать по винтикам. На новые детали денег не было, поэтому мастерить пришлось из всего, что можно было купить дешевле или взять у знакомых. В работу пошли даже дверные ручки.

Ранее на Львовщине Mercedes-Benz C-класса вручную переделали в огромный внедорожник. Основой для него послужил грузовик ГАЗ-66. В то же время снаружи и внутри все от Mercedes. Вездеход имеет полный привод и мощность в 215 лошадиных сил.