'Украинская бронетехника' восстанавливает технику ВСУ

"Украинская бронетехника" продолжает производить бронированные машины и вооружение, а также сопровождать технику, уже поставленную ВСУ, Национальной гвардии и СБУ. Налажен процесс ремонта и восстановления поврежденной военной техники.

Об этом сообщает пресс-служба производителя на своей странице в Facebook. Мастера компании прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее возвращать броневики в строй. В настоящее время восстановлен очередной броневик "Варта", пострадавший в боях, но выдержавший огонь врага, возвращающийся в ВСУ.

Напомним, что несколько предприятий с первых дней войны активно привлеклись к ремонту и восстановлению военной техники, как отечественного производства, так и многочисленных трофеев, захваченных у врага. На фотографиях от "Украинской бронетехники" – восстановлена после обстрела из пулемета 12,7 мм MRAP "Варта" НГУ – одна из первой партии отремонтированных машин сил обороны Украины.

Видео дня

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, украинская компания Polycar будет восстанавливать военную технику

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!