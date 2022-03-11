Патрульная полиция Николаева получила трофейный броневик

Увлеченный украинским бойцам броневик "Тигр" присоединили к патрульной полиции Николаева. Трофейная машина с пулеметом и боекомплектом пригодится защитникам города-героя.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook. "Тяжелые времена требуют тяжелых приусов", – комментирует полицейский. Трофейный броневых с пулеметом и патронами получил украинскую символику и надпись "Патрульная полиция" с обеих сторон кузова.

Напомним, что уже несколько украинских предприятий начали ремонт и восстановлению трофейной техники, которую захватчики массово покидают, даже невредимую. Например, "Укроборонпром" отчитывался, что уже отправил в ряды ВСУ разнообразную военную технику, захваченную "в плен".

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