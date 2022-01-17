Украинец научил 'Волгу' работать на дровах. Видео

Мастер из Волыни перевел свою старую "Волгу" ГАЗ-31029 на дрова. Он сконструировал самостоятельно газогенератор и теперь не использует ни капли бензина.

Об этом рассказывает Instagram-канал volynblog. Достаточно нестандартный тюнинг "Волги" Олег из волынского села Осовцы выполнил своими руками еще три года назад. Принцип работы установки он обнаружил в интернете. Превращение автомобиля из обычного бензинового на использование дров стоило всего $100.

Газогенератор расположен в багажнике "Волги". В результате сжигания дров образуется горючий газ, поступающий в цилиндры. По словам мастера, газогенераторная "Волга" способна разгоняться до 100 км/ч, а запас дров достаточно, чтобы проехать более 50 км. Если нужно ехать дальше, дрова нужно брать с собой. Мешка дерева хватит примерно на 100 км.

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Но кроме неудобств, есть и преимущества такого типа горючего. Согласно расчетам, за три года эксплуатации владелец смог сэкономить на топливе 50 тысяч гривен. Мастер уже работает над новой более совершенной конструкцией газогенератора, который будет компактнее.

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