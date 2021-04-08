Toyota выпустит пять электромобилей с новым именем

Toyota подала заявку на регистрацию пяти торговых марок: BZ, BZ1, BZ5, BZ1X и BZ5X. Ожидается, что под этими именами будут выходить электрические внедорожники.

Первый из них будет раскрытых на предстоящем Шанхайском автосалоне 19 апреля, и, похоже, что он будет называться BZ. Ранее Toyota выпускала его тизерные изображения, которые демонстрировали его пропорции, но больше деталей не сообщала. Однако, вероятно, мы уже узнали название новой серии, в которую войдет внедорожник. Об этом сообщает сайт CarBuzz.

Направленное в Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза запатентованное изображение показывает новый логотип Toyota BZ, что расшифровывается как Beyond Zero. Ожидается, что BZ1 будет самым маленьким кроссовером в линейке, тогда как BZ5 – наибольшим. Модели BZ с X могут быть зарезервированы для полноприводных вариантов.

Каждая модель будет базироваться на платформе Toyota e-TNGA, совместно разработанной с Subaru, которая поддерживает передний, задний и полный привод, а также различные размеры аккумуляторов.

Технические детали для первого электрического внедорожника компании остаются загадкой, но ожидается, что они будут иметь подобные пропорции к Toyota RAV4. По меньшей мере две новые модели BZ уже просочились в патентные проекты, включая среднеразмерный с тремя рядами сидений и компактный внедорожники.

Кроссовер Toyota BZ разработан специально для европейского рынка. Но генеральный директор Toyota North America Тэцуо Огава подтвердил, что для США разрабатывается отдельный электромобиль.

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