Toyota презентувала оновлений Yaris Cross Adventure. Модель з’явилася тільки минулого року, і вже зараз компанія дала ще одне доповнення до модельного ряду.

Приставка Adventure означає новий найбільш міцний рівень оздоблення кросовера. Візуально модель легко розрізнити за захисною пластиною заднього бампера та новим переднім дифузором. Також є срібні рейки на даху та спеціальні 18-дюймові легкосплавні колеса з темно-сірим покриттям. Про це повідомляє Motor1.

Всередині додали більше чорного кольору та встановили нові сидіння. Також Toyota продаватиме обмежену модель Premiere Edition, яка буде доступна протягом перших 12 місяців виробництва автомобіля з низкою модернізацій. Серед них:

ексклюзивна оббивку сидінь,

спеціальні 18-дюймові легкосплавні колісні диски,

електрична кришка багажника з датчиком удару,

головний дисплей,

двоколірна обробка.

Yaris Cross Adventure буде доступний з гібридною системою повного приводу, що складається з 1,5-літрового бензинового двигуна та електричного двигуна, які видають 116 кінських сил.

Toyota почне приймати попередні замовлення на новий кросовер у всіх його версіях у другій половині 2021 року. Продажі розпочнуться у вересні.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Toyota представила інтригуючий концепт Aygo X Prologue, який пророкують на зміну звичайному хетчбеку Aygo. Автомобіль став більший та вище звичайної моделі.