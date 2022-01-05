Toyota впервые обогнала General Motors по продажам в США

Впервые за почти вековую историю американский концерн General Motors утратил главенствующие позиции в США. Новым лидером продаж в стране стала японская компания Toyota.

Об этом сообщает Wall Street Journal. Японский концерн на протяжении десятилетий планомерно расширял свое влияние в США и по итогам года смог впервые опередить GM в конкурентной борьбе за покупателей. Разница в показателях составила примерно 114 тысяч автомобилей. В США Toyota смогла реализовать в прошлом году 2,3 млн автомобилей, что примерно на 10% больше, чем в 2020 году.

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В свою очередь GM отмечает снижение продаж примерно на 13%, а суммарно концерну удалось продать порядка 2,2 млн машин. Основная проблема заключалась в нехватке машин у дилеров, вызванная дефицитом электронных чипов. Напомним, что впервые GM занял лидирующее место на рынке в 1931 году и прочно удерживал его на протяжении 90 лет!

Toyota раньше других автопроизводителей начала накапливать запасы компьютерных микросхем, что помогло справиться с дефицитом комплектующих и быстрее других отреагировала на восстановление спроса на рынке США.

Стоит отметить, что и другие производители смогли нарастить свои продажи в минувшем году. Например, компания Hyundai второй год подряд динамично развивается. В 2021 году ей удалось продать в США более 738 тысяч автомобилей, что на 19% больше, чем годом ранее. Также о росте продаж сообщили представители японских компаний Mazda и Honda.

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