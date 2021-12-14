Toyota и Lexus представили сразу 16 новых электромобилей

На специальном мероприятии руководитель концерна Акио Тойода представил сразу 16 полностью электрических концептов, позволяющих представить будущие модели Toyota и Lexus. Автомобили разработаны в рамках стратегии электрификации брендов.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Обширное портфолио моделей включает все возможные варианты электромобилей: городские микролитражки, седаны, внедорожников всех форм и размеров, пикапы и спорткары. Некоторые из них основаны на существующих моделях, но есть также несколько совершенно новых автомобилей, основанных на архитектуре e-TNGA, предназначенной для электромобилей.

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Все эти автомобили являются частью планов Toyota и Lexus вывести на рынок в общей сложности 30 электромобилей к 2030 году и увеличить продажи до 3,5 миллионов автомобилей на электротяге по всему миру. К 2035 году Lexus станет полностью электрическим брендом в Европе, США и Китае, рассчитывая на годовой объем продаж 1 миллиона электромобилей.

Для достижения этих целей японская компания планирует инвестировать 2 триллиона иен ($17,6 млрд) в производство аккумуляторов к 2030 году, что на 500 миллиардов иен ($4,4 млрд) больше, чем было объявлено ранее. Toyota также будет инвестировать в различные варианты "углеродно-нейтральных" моделей, включая FCEV и другие типы транспортных средств, работающих на чистой энергии. К 2035 году и Toyota, и Lexus хотят добиться углеродной нейтральности.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Lexus анонсировалa электрический кроссовер RZ.