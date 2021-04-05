Toyota разрабатывает автомобиль скорой помощи на топливных элементах

Toyota разрабатывает автомобиль скорой помощи, который будет работать на топливных элементах. Этим летом его планируют протестировать в больнице японского Красного Креста в городе Кумамото.

Автопроизводитель и больница работают над скорой с лета 2020 года. Ее создали на базе микроавтобуса Coaster и он использует систему топливных элементов от седана Mirai. Об этом сообщили в Toyota.

Двигатель модели выдает 182 лошадиные силы и 300 Нм крутящего момента. Максимальная скорость – 100 км / ч, а дальность хода – 210 км. В системе от Mirai электроэнергия производится прямо на борту во время химической реакции между водородом, хранящимся в трех баках (7,2 кг), и кислородом из воздуха.

Скорая в длину имеет 7,16 метров и 5,5 тонн веса. Модель может подавать питание на различные электрические приборы через многочисленные розетки как внутри, так и снаружи транспортного средства. Кроме того, она имеет внешнюю систему постоянного тока с выходной мощностью 9 кВт и батарею емкостью 90 кВт-час.

Автомобиль скорой от Toyota Toyota

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Toyota и компания B Medical Systems создали уникальный внедорожник. Он имеет холодильные возможности, которые позволят ему транспортировать вакцину против коронавируса.