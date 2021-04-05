Toyota анонсувала випуск швидкої допомоги на паливних елементах

Toyota розробляє автомобіль швидкої допомоги, який працюватиме на паливних елементах. Цього літа його планують протестувати у лікарні японського Червоного Хреста в місті Кумамото.

Автовиробник та лікарня працюють над швидкою з літа 2020 року. Її створили на базі мікроавтобуса Coaster, і він використовує систему паливних елементів від седана Mirai. Про це повідомили в Toyota.

Двигун моделі видає 182 к. с. та 300 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість – 100 км/год, а дальність ходу – 210 км. У системі від Mirai електроенергія виробляється прямо на борту під час хімічної реакції між воднем, що зберігається в трьох баках (7,2 кг), і киснем із повітря.

Швидка завдовжки 7,16 метрів і має 5,5 тонн ваги. Модель може подавати живлення на різні електричні прилади через численні розетки як всередині, так і зовні транспортного засобу. Крім того, вона має зовнішню систему постійного струму з вихідною потужністю 9 кВт та батарею ємністю 90 кВт-год.

Автомобіль швидкої від Toyota Toyota

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Toyota та компанія B Medical Systems створили унікальний позашляховик. Він має холодильні можливості, які дозволять йому транспортувати вакцину проти коронавірусу.