Toyota створила автомобіль для транспортування вакцини проти коронавірусу

Toyota та компанія B Medical Systems створили унікальний позашляховик з холодильними можливостями, які дозволять йому транспортувати вакцину проти коронавірусу.

Система охолодження у Land Cruiser 78 допоможе доставляти вакцину у віддалені куточки світу. Автомобіль отримав попередню кваліфікацію на відповідність стандартам Всесвітньої організації охорони здоров’я. Він оснащений холодильником для вакцин CF850 від B Medical Systems, який може перевозити 400 упаковок вакцин у своїй 396-літровій ємності. Про це повідомляє Motor1.

Холодильник також постачається з власним незалежним джерелом живлення, яке забезпечує до 16 годин роботи від електромережі, що є ключовою особливістю збереження вакцин холодними під час транспортування. Автомобіль може заряджати холодильник під час руху або заряджати його від зовнішнього джерела живлення, коли він припаркований.

Toyota зазначає, що приблизно 20 відсотків вакцин, які постачаються в країни, що розвиваються, утилізуються через відсутність належного безперервного охолодження.

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