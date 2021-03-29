Toyota представила обновленный Yaris Cross Adventure. Модель появилась только в прошлом году и уже сейчас компания представила еще одно дополнение к модельному ряду.

Приставка Adventure означает новый наиболее прочный уровень отделки кроссовера. Визуально модель легко различить по защитной пластине заднего бампера и новым передним диффузором. Также есть серебряные рельсы на крыше и специальные 18-дюймовые легкосплавные колеса с темно-серым покрытием. Об этом сообщает Motor1.

Toyota Yaris Cross Adventure с обновленным задним бампером Motor1

Внутри добавили больше черного цвета и установили новые сиденья. Также Toyota будет продавать ограниченную модель Premiere Edition, которая будет доступна в течение первых 12 месяцев производства автомобиля с рядом модернизаций. Среди них:

эксклюзивная обивка сидений,

специальные 18-дюймовые легкосплавные колесные диски,

электрическая крышка багажника с датчиком удара,

главный дисплей,

двухцветная отделка.

Кроссоверу установили серебряные рельсы на крыше Motor1

Yaris Cross Adventure будет доступен с гибридной системой полного привода, состоящей из 1,5-литрового бензинового двигателя и электрического двигателя, которые выдают 116 лошадиных сил.

Toyota начнет принимать предварительные заказы на новый кроссовер во всех его версиях во второй половине 2021 года. Продажи начнутся в сентябре.

В Premiere Edition будет доступен главный дисплей Motor1

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Toyota представила интригующий концепт Aygo X Prologue, который пророчат на смену обычному хэтчбеку Aygo. Автомобиль стал больше и выше обычной модели.