Toyota представила обновленный Yaris Cross Adventure

Юрий Андриив Новости 17:47, 29.03.2021 Обновлено: 18:08, 29.03.2021

Toyota представила обновленный Yaris Cross Adventure. Модель появилась только в прошлом году и уже сейчас компания представила еще одно дополнение к модельному ряду.

Приставка Adventure означает новый наиболее прочный уровень отделки кроссовера. Визуально модель легко различить по защитной пластине заднего бампера и новым передним диффузором. Также есть серебряные рельсы на крыше и специальные 18-дюймовые легкосплавные колеса с темно-серым покрытием. Об этом сообщает Motor1.

Toyota Yaris Cross Adventure с обновленным задним бампером
Motor1

Внутри добавили больше черного цвета и установили новые сиденья. Также Toyota будет продавать ограниченную модель Premiere Edition, которая будет доступна в течение первых 12 месяцев производства автомобиля с рядом модернизаций. Среди них:

  • эксклюзивная обивка сидений,

  • специальные 18-дюймовые легкосплавные колесные диски,

  • электрическая крышка багажника с датчиком удара,

  • главный дисплей,

  • двухцветная отделка.

Кроссоверу установили серебряные рельсы на крыше
Motor1

Yaris Cross Adventure будет доступен с гибридной системой полного привода, состоящей из 1,5-литрового бензинового двигателя и электрического двигателя, которые выдают 116 лошадиных сил.

Toyota начнет принимать предварительные заказы на новый кроссовер во всех его версиях во второй половине 2021 года. Продажи начнутся в сентябре.

В Premiere Edition будет доступен главный дисплей
Motor1

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Toyota представила интригующий концепт Aygo X Prologue, который пророчат на смену обычному хэтчбеку Aygo. Автомобиль стал больше и выше обычной модели.

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

Украину накроют дожди с мокрым снегом: в Укргидрометцентре уточнили прогноз погоды

Bellingcat установила россиян, причастных к жестоким пыткам в донецкой "Изоляции". Фото и детали

Шопинг без забот: как легко и безопасно покупать онлайн

Парень из России публично признал Крым украинским и объяснил, почему. Видео

Подозреваемого в погромах под ОП Сорда обвинили во лжи о "погибших" побратимах