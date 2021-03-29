Toyota презентувала оновлений Yaris Cross Adventure

Юрій Андріїв Новини 17:47, 29.03.2021 Оновлено: 18:08, 29.03.2021

Toyota презентувала оновлений Yaris Cross Adventure. Модель з’явилася тільки минулого року, і вже зараз компанія дала ще одне доповнення до модельного ряду.

Приставка Adventure означає новий найбільш міцний рівень оздоблення кросовера. Візуально модель легко розрізнити за захисною пластиною заднього бампера та новим переднім дифузором. Також є срібні рейки на даху та спеціальні 18-дюймові легкосплавні колеса з темно-сірим покриттям. Про це повідомляє Motor1.

Toyota Yaris Cross Adventure з оновленим заднім бампером
Motor1

Всередині додали більше чорного кольору та встановили нові сидіння. Також Toyota продаватиме обмежену модель Premiere Edition, яка буде доступна протягом перших 12 місяців виробництва автомобіля з низкою модернізацій. Серед них:

  • ексклюзивна оббивку сидінь,

  • спеціальні 18-дюймові легкосплавні колісні диски,

  • електрична кришка багажника з датчиком удару,

  • головний дисплей,

  • двоколірна обробка.

Кросоверу встановили срібні рейки на даху
Motor1

Yaris Cross Adventure буде доступний з гібридною системою повного приводу, що складається з 1,5-літрового бензинового двигуна та електричного двигуна, які видають 116 кінських сил.

Toyota почне приймати попередні замовлення на новий кросовер у всіх його версіях у другій половині 2021 року. Продажі розпочнуться у вересні.

В Premiere Edition буде доступний головний дисплей
Motor1

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Toyota представила інтригуючий концепт Aygo X Prologue, який пророкують на зміну звичайному хетчбеку Aygo. Автомобіль став більший та вище звичайної моделі.

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