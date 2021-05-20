Toyota предложит новый кроссовер Corolla Cross в США

Японская компания дала "зеленый свет" новому компактному кроссоверу Corolla Cross, продажи которого начнутся в США во втором полугодии. Автомобиль займет место на ступеньку ниже RAV4.

Об этом сообщает портал Carscoops. Новую модель SUV компания Toyota представила в середине прошлого года в Таиланде.

Первоначально предполагалось, что новинка будет предложена исключительно в странах Юго-Восточной Азии. Однако, с учетом постоянно растущего спроса на кроссоверы и SUV, в руководстве компании было принято решение расширить ареал обитания Corolla Cross и начать продажи в США.

Ранее тестовые Corolla Cross в камуфляже были замечены на американских дорогах. О том, что эти машины предназначены для американского рынка свидетельствовали характерные оранжевые индикаторы поворотов.

Toyota Corolla Cross использует глобальную платформу TGNA-C. В иерархии бренда она займет место на ступеньку ниже более крупного кроссовера RAV4. Габаритные размеры машины – 4460 х 1825 х 1620 мм, а колесная база достигает 2640 мм.

Пока в компании не сообщают американской спецификации Corolla Cross. На момент своего дебюта в Таиланде кроссовер предлагался в двух исполнениях. Базовая переднеприводная версия получила 1,8-литровый бензиновый мотор на 140 л.с., вариатор CVT и передний привод. Более "продвинутая" версия оснащена гибридным силовым агрегатом, состоящим из бензинового 1,8-литрового мотора (98 л.с.), вспомогательного электродвигателя мощностью 72 л.с. и трансмиссией eCVT.

Стоит отметить, что в планах компании предложить кроссовер также в Бразилии, Австралии и ряде других стран.

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