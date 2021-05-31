Toyota отправила Prius на темную сторону

Несколько лет назад японская компания Toyota начала экспериментировать с черной окраской и на сегодняшний день предлагает дюжину подобных версий. Но у покупателей Prius такой возможности не было. В компании решили исправить это недоразумение и презентовали Nightshade.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка окрашена в черный цвет, получила черный декор и соответствующие легкосплавные диски. Интерьер тоже черный – с глянцевыми вставками и обивкой сидений из кожзаменителя.

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Prius Nightshade доступен как в переднеприводной исполнении, так и со всеми ведущими колесами. Переднюю пару колеса приводит гибридная силовая установка, которая состоит из бензинового атмосферного мотора объемом 1,8 л (96 л.с.), двух электромоторов и электромеханического вариатора. Суммарная мощность – 122 "лошадки". У версии AWD-e есть еще один электромотор, который расположен на задней оси. Он развивает мощность всего 7,2 л.с., а крутящий момент достигает 55 Нм.

В продаже на американском рынке Prius Nightshade появится осенью. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota представит в США новый кроссовер Corolla Cross.