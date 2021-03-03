Toyota будет выпускать преемника модели Aygo

Компания Toyota официально подтвердила разработку новой субкомпактной модели для европейского рынка.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка, которая придет на смену нынешнему субкомпакту Aygo, будет использовать платформу GA-B от модели Yaris.

Ожидается, что новинка будет оснащаться компактным бензиновым двигателем, а также получит версию с гибридным силовым агрегатом mild hybrid со стартер-генератором. Использовать в данном сегменте электрический привод экономически нецелесообразно из-за высокой стоимости электрических компонентов и батареи.

Премьера новинки ожидается в конце нынешнего года или в начале следующего. По предварительным оценкам емкость рынка автомобилей А-класса в Европе оценивается на уровне 500 тысяч машин в год, и компания Toyota намерена заполучить свой кусок этого пирога.

Производство "малыша" будет организовано на том же заводе компании в Чехии, где выпускается Toyota Aygo и его французские "близнецы" Peugeot 108 и Citroen C1. Но будущий автомобиль Toyota останется в одиночестве, так как французский концерн отказался от планов производства наследников 108 и С1.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Toyota Yaris стал "Автомобилем года 2021" в Европе.