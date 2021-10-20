Toyo Tires представит на SEMA-2021 несколько ярких концептов

На выставке тюнинга в Лас-Вегасе традиционно будет много эффектных автомобилей. Большая экспозиция ожидается на стенде японской шинной компании Toyo Tires.

Об этом сообщает портал Carscoops. Привлекать внимание к своей продукции японская шинная компания Toyo Tires будет с помощью коллекции "заряженных" моделей разных тюнинговых мастерских.

Одни из них станет уникальный пикап Chevrolet Silverado "Bandit", который посвящен культовому голливудскому фильму "Полицейский и бандит" 1977 года и снимавшемуся в нем Pontiac Firebird Trans Am. Автомобиль построен на базе версии Silverado RST Crew Cab, а в его создании принимали участие компании Saleen и Legendary Concepts.

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От серийной модели пикап отличается расширенными колесными арками, выразительным обвесом, включающим боковые "юбки", передний и задний спойлеры, а также характерной цветовой схемой с аппликацией на капоте. Под капотом модели расположен форсированный до 710 сил 5,3-литровый V8. Из других доработок – прямоточная выхлопная система Magnaflow и тормозная система Brembo с 8-поршневыми суппортами.

В экспозиции также будет представлен радикально переработанный DeLorean DMC-12 с турбомотором и агрессивным обвесом. Еще одной новинкой станет Lexus LC 500 Convertible от мастерской Gordon Ting & Beyond Marketing. Он отличается карбоновой панелью крышки тента, титановой выхлопной системой, регулируемой подвеской и гоночными тормозами Brembo.

Также посетители смогут увидеть "биг-фут" на базе Chevrolet K5 Blazer 1972 года, Nissan 300ZX 1986 года и роторную Mazda RX-7 1994 года. Естественно, что все автомобили "обуты" в резину от Toyo Tires.

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