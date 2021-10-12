Mopar заинтриговал новинками для SEMA-2021

Крупнейшая в мире выставка тюнинга и аксессуаров SEMA распахнет свои двери в первых числах ноября. В числе новинок ожидаются интересные экземпляры от компании Mopar и других брендов, входящих в интернациональный состав концерна Stellantis.

В преддверии масштабного автошоу в Лас-Вегасе пресс-служба производителя анонсировала тизеры будущих новинок. В экспозиции компании Mopar, которая традиционно занимается аксессуарами для тюнинга и модернизации серийных Chrysler, Dordge, Jeep и Ram, будет как минимум пять концептуальных моделей.

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В их числе будут гибридные внедорожник Jeep Wrangler Rubicon 4xe и пикап Ram 1500, туристическая версия Ram 4×4 с комплектом аксессуаров для любителей активного отдыха на природе, длиннобазный Jeep Wrangler с надстройкой, а также римейк классического Jeep Gladiator (на заглавном фото), посвященный 80-летию бренда.

Шоу SEMA 2021 будет проходить в Лас-Вегасе с 2 по 5 ноября на территории выставочного центра Las Vegas Convention Center. Помимо продукции Mopar на автошоу ожидаются сотни других новинок от ведущих мировых производителей и небольших компаний, а также тысячи оригинальных аксессуаров для тюнинга и реставрации.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jeep презентовала пятиместный Grand Cherokee нового поколения.