Топ-10 поддержанных авто, которые продаются быстрее всех

На продажу подержанного автомобиля в среднем нужно 38,9 дней. Но самые популярные модели продают в среднем за 29,6 дней, что на 30% быстрее.

Портал iSeeCars.com составил рейтинг подержанных моделей, которые в США продаются быстрее всех. Как и с новыми авто, внедорожники доминируют на вершине списка. Также в двадцатку попали и роскошные транспортные средства.

Быстрее всего на вторичном рынке продается Hyundai Palisade. Он расходится к покупателям за 26,2 дня. Далее следует Lexus NX 300, который продается за 26,5 дней. На третьем месте Chevrolet Corvette. Он расходится за 26,6 дней. Далее рейтинг выглядит так:

Lexus RX 450h – 26,7 дней

Lexus LX 570 – 26,9 дней

Mercedes-Benz E-Class – 27,3 дня

Kia Telluride – 28,3 дня

Toyota 4Runner – 28,3 дня

Mercedes-Benz G-Class – 28,7 дней

Porsche 911 – 29,5 дней

Эксперты отмечают популярность роскошных внедорожников в том, что их покупают люди, на финансы которых не повлияла эпидемия коронавируса. Также они подчеркнули, что популярность этих авто на вторичном рынке обусловлена сокращением поставок, ограничением производства или потому, что это новые модели.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине за январь и февраль зарегистрировали 53000 подержанных иномарок. Наиболее популярной маркой был Volkswagen, модели которого в прошлом месяце получили 4599 украинских номеров.